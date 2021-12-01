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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 01 декабря 2021
Астон Вилла
01.12.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
47'
О. Уоткинс
27'
Р. Диаш
43'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
87'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Г. Жезус
Замена
М. Сансон
️️️️
М. Накамба
77'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Таргетт
66'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Луис
47'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Силва
Пас отдал
Г. Жезус
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Бэйли
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Диаш
Пас отдал
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Коул Палмер
ПВ
4-2-1-3
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
6
Накамба
12
Луис
7
МакГинн
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
3
Диаш
15
Аке
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
17
Бэйли
15
Янг
15
Янг
17
Бэйли
6
Накамба
8
Сансон
8
Сансон
6
Накамба
23
Таргетт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
23
Таргетт
9
Жезус
10
Грилиш
10
Грилиш
9
Жезус
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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