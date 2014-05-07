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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Астон Вилла
Манчестер Сити - Астон Вилла: обзор матча 07 мая 2014
Манчестер Сити
07.05.2014, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
64'
Э. Джеко
72'
Э. Джеко
89'
С. Йоветич
90+3'
Я. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Астон Вилла
ГОЛ! 4:0!
Я. Туре
Пас отдал
А. Коларов
90'
+3
Желтая карточка
С. Йоветич
90'
ГОЛ! 3:0!
С. Йоветич
Пас отдал
Я. Туре
89'
88'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Р. Бертранд
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
86'
79'
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Кларк
Замена
Фернандиньо
️️️️
Д. Сильва
76'
74'
Желтая карточка
К. Кларк
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
72'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
64'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Милнер
60'
59'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Боуэри
56'
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Джордан Боуэри
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Фернандиньо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Харт
11
Коларов
2
Демичелис
4
Компани
5
Сабалета
6
Хави Гарсия
14
Насри
20
Милнер
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
3-3-2-2
1
Гьюзан
26
Кларк
17
Бэйкер
12
Влаар
38
Лоутон
8
Вествуд
5
Бертранд
18
Делф
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
18
Боуэри
21
Сильва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
21
Сильва
20
Милнер
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Милнер
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
18
Боуэри
10
Бакуна
10
Бакуна
18
Боуэри
5
Бертранд
10
Грилиш
10
Грилиш
5
Бертранд
26
Кларк
47
Робинсон
47
Робинсон
26
Кларк
Остались в запасе
Манчестер Сити
Астон Вилла
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Манчестер Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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