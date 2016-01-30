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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 30 января 2016
Астон Вилла
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
4'
К. Ихеначо
23'
К. Ихеначо (П)
74'
К. Ихеначо
76'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Д. Грилиш
️️️️
К. Хиль
80'
78'
Замена
Б. Целина
️️️️
Фернандиньо
76'
ГОЛ! 0:4!
Р. Стерлинг
74'
ГОЛ! 0:3!
К. Ихеначо
69'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
С. Синклейр
65'
Замена
Ж. Окоре
️️️️
Э. Вествуд
45'
Желтая карточка
Э. Вествуд
45'
27'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Желтая карточка
Л. Бакуна
27'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Ихеначо
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Джордан Лайден
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
43
Берсант Целина
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
3-2-4-1
1
Гьюзан
26
Сиссоко
26
Кларк
4
Ричардс
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
7
Синклейр
10
Хиль
17
Верету
10
Айю
3-3-2-1-1
13
Кабальеро
16
Навас
5
Сабалета
30
Отаменди
3
Санья
5
Фернандо
3
Клиши
5
Фернандиньо
18
Делф
19
Стерлинг
17
Ихеначо
8
Вествуд
5
Окоре
5
Окоре
8
Вествуд
10
Хиль
10
Грилиш
10
Грилиш
10
Хиль
7
Синклейр
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
7
Синклейр
5
Фернандиньо
43
Целина
43
Целина
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Джо Харт
ВР
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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