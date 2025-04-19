20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Аугсбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Айнтрахт». Этот матч представляет собой встречу двух команд, которые борются за высокие позиции в турнирной таблице, с амбициями как в борьбе за еврокубки, так и для улучшения своей турнирной ситуации.

«Аугсбург»

После 29 туров «Аугсбург» занимает 10-е место с 42 очками. Команда стабильно забивает в последних играх, но еe защита оставляет желать лучшего, так как она пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах. В последних играх «Аугсбург» забил 6 голов, а пропустил 5. Лидер атак команды – Алексис Клод-Морис с 10 голами в 26 матчах. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, «Аугсбург» не проигрывает в 8 из последних 10 матчей и демонстрирует свою боеспособность.

«Айнтрахт »

«Айнтрахт» продолжает показывать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 3-е место с 51 очком. В последние 5 играх команда забила 5 голов, при этом пропустила 4. Лучший бомбардир «Айнтрахта» – Юго Экитик с 21 голом в 43 матчах. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и является одной из самых результативных в Бундеслиге. Однако в обороне «Айнтрахт» тоже имеет слабые места, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

Факты о командах

«Аугсбург»:

Находится на 10-м месте с 42 очками.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Алексис Клод-Морис (10 голов в 26 матчах).

«Айнтрахт»:

Находится на 3-м месте с 51 очком.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Лучший бомбардир: Юго Экитик (21 гол в 43 матчах).

Личные встречи 31% (8) 38% (10) 31% (8) 32 Забитых мячей 38 1.23 В среднем за матч 1.46 3:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Германия. Бундеслига, 30 тур Аугсбург 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 13 тур Айнтрахт 2 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Айнтрахт 3 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Аугсбург 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 30 тур Айнтрахт 1 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Аугсбург 1 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 19 тур Аугсбург 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 2 тур Айнтрахт 0 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Айнтрахт 2 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Аугсбург 0 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 21 тур Айнтрахт 5 : 0 Аугсбург Германия. Бундеслига, 4 тур Аугсбург 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 29 тур Айнтрахт 1 : 3 Аугсбург Германия. Бундеслига, 12 тур Аугсбург 1 : 3 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 21 тур Аугсбург 3 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 4 тур Айнтрахт 1 : 2 Аугсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Айнтрахт 3 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Аугсбург 1 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 19 тур Аугсбург 0 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 2 тур Айнтрахт 1 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур Аугсбург 2 : 2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 3 тур Айнтрахт 0 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 34 тур Аугсбург 2 : 1 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 17 тур Айнтрахт 1 : 1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 29 тур Аугсбург 2 : 0 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 12 тур Айнтрахт 4 : 2 Аугсбург

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт»

«Аугсбург» и «Айнтрахт» имеют схожие проблемы в обороне, но в атаке команда из Франкфурта выглядит значительно сильнее. «Айнтрахт» располагает более мощной атакой, в то время как «Аугсбург» показывает стабильность на домашнем стадионе, не проигрывая в последних матчах. Преимущество гостей в этом матче – это их атакующий потенциал и более высокая форма, однако на поле «Аугсбурга» они могут столкнуться с трудностями.

Исходя из текущей формы команд, «Айнтрахт» выглядит фаворитом, но не исключено, что «Аугсбург» окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. В результате, матч может стать результативным, но с небольшим преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки