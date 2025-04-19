20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Аугсбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Айнтрахт». Этот матч представляет собой встречу двух команд, которые борются за высокие позиции в турнирной таблице, с амбициями как в борьбе за еврокубки, так и для улучшения своей турнирной ситуации.
«Аугсбург»
После 29 туров «Аугсбург» занимает 10-е место с 42 очками. Команда стабильно забивает в последних играх, но еe защита оставляет желать лучшего, так как она пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах. В последних играх «Аугсбург» забил 6 голов, а пропустил 5. Лидер атак команды – Алексис Клод-Морис с 10 голами в 26 матчах. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, «Аугсбург» не проигрывает в 8 из последних 10 матчей и демонстрирует свою боеспособность.
«Айнтрахт »
«Айнтрахт» продолжает показывать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 3-е место с 51 очком. В последние 5 играх команда забила 5 голов, при этом пропустила 4. Лучший бомбардир «Айнтрахта» – Юго Экитик с 21 голом в 43 матчах. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и является одной из самых результативных в Бундеслиге. Однако в обороне «Айнтрахт» тоже имеет слабые места, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.
Факты о командах
«Аугсбург»:
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Находится на 10-м месте с 42 очками.
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
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Лучший бомбардир: Алексис Клод-Морис (10 голов в 26 матчах).
«Айнтрахт»:
- Находится на 3-м месте с 51 очком.
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Лучший бомбардир: Юго Экитик (21 гол в 43 матчах).
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт»
«Аугсбург» и «Айнтрахт» имеют схожие проблемы в обороне, но в атаке команда из Франкфурта выглядит значительно сильнее. «Айнтрахт» располагает более мощной атакой, в то время как «Аугсбург» показывает стабильность на домашнем стадионе, не проигрывая в последних матчах. Преимущество гостей в этом матче – это их атакующий потенциал и более высокая форма, однако на поле «Аугсбурга» они могут столкнуться с трудностями.
Исходя из текущей формы команд, «Айнтрахт» выглядит фаворитом, но не исключено, что «Аугсбург» окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. В результате, матч может стать результативным, но с небольшим преимуществом гостей.
Рекомендованные ставки
- Победа «Айнтрахт Ф.» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Аугсбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05