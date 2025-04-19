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«Аугсбург» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

19 апреля 2025 10:00
Аугсбург - Айнтрахт
20 апр. 2025, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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2.1
Победа «Айнтрахт» – коэффициент 2.10
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20 апреля 2025 года на стадионе ВВК-Арена в Аугсбурге состоится матч 30-го тура Бундеслиги, в котором встретятся «Аугсбург» и «Айнтрахт». Этот матч представляет собой встречу двух команд, которые борются за высокие позиции в турнирной таблице, с амбициями как в борьбе за еврокубки, так и для улучшения своей турнирной ситуации.

«Аугсбург»

После 29 туров «Аугсбург» занимает 10-е место с 42 очками. Команда стабильно забивает в последних играх, но еe защита оставляет желать лучшего, так как она пропускает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах. В последних играх «Аугсбург» забил 6 голов, а пропустил 5. Лидер атак команды – Алексис Клод-Морис с 10 голами в 26 матчах. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, «Аугсбург» не проигрывает в 8 из последних 10 матчей и демонстрирует свою боеспособность.

«Айнтрахт »

«Айнтрахт» продолжает показывать отличные результаты в текущем сезоне, занимая 3-е место с 51 очком. В последние 5 играх команда забила 5 голов, при этом пропустила 4. Лучший бомбардир «Айнтрахта» – Юго Экитик с 21 голом в 43 матчах. Команда демонстрирует отличную форму в атаке и является одной из самых результативных в Бундеслиге. Однако в обороне «Айнтрахт» тоже имеет слабые места, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

Факты о командах

«Аугсбург»:

  • Находится на 10-м месте с 42 очками.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.

  • Лучший бомбардир: Алексис Клод-Морис (10 голов в 26 матчах).

«Айнтрахт»:

  • Находится на 3-м месте с 51 очком.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Лучший бомбардир: Юго Экитик (21 гол в 43 матчах).

Личные встречи
31% (8)
38% (10)
31% (8)
32
Забитых мячей
38
1.23
В среднем за матч
1.46
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
0 : 0
20.04.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 2
07.12.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3 : 1
19.04.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
2 : 1
03.12.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.04.2023
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 2
05.11.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 1
16.01.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
0 : 0
21.08.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2 : 0
20.04.2021
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
0 : 2
19.12.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
5 : 0
07.02.2020
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
2 : 1
14.09.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 3
14.04.2019
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 3
24.11.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
3 : 0
04.02.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
16.09.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3 : 1
22.04.2017
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 1
04.12.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
0 : 0
30.01.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 1
22.08.2015
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Аугсбург
2 : 2
08.02.2015
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
0 : 1
14.09.2014
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
2 : 1
10.05.2014
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 1
20.12.2013
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
2 : 0
14.04.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
4 : 2
17.11.2012
Аугсбург
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Прогноз на матч «Аугсбург» – «Айнтрахт»

«Аугсбург» и «Айнтрахт» имеют схожие проблемы в обороне, но в атаке команда из Франкфурта выглядит значительно сильнее. «Айнтрахт» располагает более мощной атакой, в то время как «Аугсбург» показывает стабильность на домашнем стадионе, не проигрывая в последних матчах. Преимущество гостей в этом матче – это их атакующий потенциал и более высокая форма, однако на поле «Аугсбурга» они могут столкнуться с трудностями.

Исходя из текущей формы команд, «Айнтрахт» выглядит фаворитом, но не исключено, что «Аугсбург» окажет сопротивление, забив хотя бы один гол. В результате, матч может стать результативным, но с небольшим преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Айнтрахт Ф.» – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аугсбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.1
Победа «Айнтрахт» – коэффициент 2.10
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига
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