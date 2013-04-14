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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 14 апреля 2013
Аугсбург
14.04.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
27'
Ч. Донь-Вон
55'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Я. Моравек
86'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
79'
Замена
К. Фогт
️️️️
Т. Вернер
68'
67'
Желтая карточка
С. Юнг
ГОЛ! 2:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
Я. Моравек
55'
49'
Желтая карточка
С. Челоцци
46'
Замена
К. Матмур
️️️️
С. Лакич
Желтая карточка
Р. Клаван
39'
Пенальти не реализован!
Я. Кальсен-Бракер
32'
29'
Замена
С. Челоцци
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 1:0!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
Я. Моравек
27'
Желтая карточка
Д. Байер
25'
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
16
Штефан Хайн
ЦФ
Айнтрахт
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
18
Марк Штендера
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
4-3-1-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
24
Клаван
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
30
Моравек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
4-4-1-1
1
Николов
2
Юнг
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
5
Очипка
14
Майер
27
Швеглер
29
Айхнер
17
Роде
14
Инуи
29
Лакич
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
30
Моравек
71
Де Йонг
71
Де Йонг
30
Моравек
17
Вернер
7
Фогт
7
Фогт
17
Вернер
14
Майер
22
Челоцци
22
Челоцци
14
Майер
29
Лакич
10
Матмур
10
Матмур
29
Лакич
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
17
Ноуледж Мусона
АП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
17
Ноуледж Мусона
АП
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Остались в запасе
1
Айкут Озер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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