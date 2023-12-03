Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 03 декабря 2023
Аугсбург
03.12.2023, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
35'
Ф. Йенсен
58'
Иаго
78'
Ф. Дамен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Замена
А. Энгелс
️️️️
Н. Дорш
84'
Замена
С. Михель
️️️️
Э. Демирович
84'
81'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Х. Ларссон
78'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Дамен
Пенальти не реализован!
Э. Демирович
76'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
76'
Желтая карточка
М. Педерсен
73'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Йенсен
67'
64'
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Кнауфф
64'
Замена
К. Якич
️️️️
Э. Эбимбе
ГОЛ! 2:0!
Иаго
Пас отдал
Э. Демирович
58'
46'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
П. Ааронсон
46'
Замена
Н. Нкунку
️️️️
А. Бута
ГОЛ! 1:0!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Э. Демирович
35'
27'
Желтая карточка
А. Бута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
19
Начо Ферри
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Дамен
57
Иаго
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
6
Дорш
43
Мбабу
37
Реджбечай
97
Йенсен
9
Демирович
9
Тиц
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
51
Пачо
4
Кох
20
Бута
30
Макс
15
Ларссон
29
Эбимбе
10
Ааронсон
7
Кнауфф
22
Мармуш
6
Дорш
7
Энгелс
7
Энгелс
6
Дорш
97
Йенсен
11
Варгас
11
Варгас
97
Йенсен
9
Демирович
11
Михель
11
Михель
9
Демирович
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
20
Бута
27
Нкунку
27
Нкунку
20
Бута
29
Эбимбе
18
Якич
18
Якич
29
Эбимбе
10
Ааронсон
8
Шаиби
8
Шаиби
10
Ааронсон
7
Кнауфф
27
Гетце
27
Гетце
7
Кнауфф
15
Ларссон
24
Нганкам
24
Нганкам
15
Ларссон
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Айнтрахт
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
10:25
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+