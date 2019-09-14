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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 14 сентября 2019
Аугсбург
14.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
35'
М. Рихтер
43'
Ф. Нидерлехнер
73'
Г. Пасьенса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Желтая карточка
А. Хан
90'
+2
Желтая карточка
Т. Коубек
80'
73'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Кор
ГОЛ! 2:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Макс
43'
39'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
ГОЛ! 1:0!
М. Рихтер
Пас отдал
А. Финнбогасон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коубек
30
Макс
2
Удуохай
4
Едвай
32
Фрамбергер
8
Хедира
30
Моравек
11
Варгас
5
Рихтер
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
3-2-2-1-2
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
19
Абрахам
21
Да Коста
22
Чендлер
97
Соу
17
Роде
18
Камада
9
Пасьенса
19
Силва
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
28
Андре Хан
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Феликс Видвальд
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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