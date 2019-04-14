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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 14 апреля 2019
Айнтрахт
14.04.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Аугсбург
14'
Г. Пасьенса
31'
М. Рихтер
45+4'
М. Рихтер
84'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Грегоритч
Пас отдал
Д. Байер
Желтая карточка
А. Ребич
69'
Вторая желтая
Ж. Фернандес
47'
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Рихтер
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
45'
+1
Желтая карточка
М. Грегоритч
Желтая карточка
Ж. Фернандес
41'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Рихтер
Пас отдал
М. Грегоритч
ГОЛ! 1:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Ф. Костич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
21
Да Коста
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
9
Ребич
9
Пасьенса
9
Йович
3-1-2-2-2
1
Кобель
7
Шмид
6
Гаувелеув
3
Стафилидис
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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