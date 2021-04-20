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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 20 апреля 2021
Айнтрахт
20.04.2021, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
37'
М. Хинтереггер
58'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
Замена
Э. Дурм
️️️️
Т. Чендлер
88'
Желтая карточка
С. Роде
84'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Камада
83'
80'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Л. Бенеш
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Соу
79'
Замена
А. Юнес
️️️️
Л. Йович
79'
73'
Пенальти не реализован!
А. Финнбогасон
65'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
65'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Рихтер
65'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Костич
58'
Желтая карточка
Л. Йович
51'
46'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Замена
М. Хасебе
️️️️
М. Хинтереггер
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Камада
37'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
17
Себастьян Роде
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЛВ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
3
Тута
22
Чендлер
97
Соу
17
Роде
18
Костич
18
Камада
9
Йович
19
Силва
3-2-2-2-1
12
Гикевич
17
Сухи
39
Оксфорд
2
Удуохай
20
Гумни
22
Педерсен
30
Моравек
8
Бенеш
5
Рихтер
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
13
Хинтереггер
20
Хасебе
20
Хасебе
13
Хинтереггер
22
Чендлер
37
Дурм
37
Дурм
22
Чендлер
97
Соу
31
Илсанкер
31
Илсанкер
97
Соу
18
Камада
25
Баркок
25
Баркок
18
Камада
9
Йович
8
Юнес
8
Юнес
9
Йович
30
Моравек
5
Штробль
5
Штробль
30
Моравек
5
Рихтер
97
Йенсен
97
Йенсен
5
Рихтер
8
Бенеш
11
Варгас
11
Варгас
8
Бенеш
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
70
Айдин Хрустич
АП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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