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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 19 декабря 2020
Аугсбург
19.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
53'
Р. Фрамбергер (АГ)
87'
Ш. Илсанкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
Желтая карточка
Д. Калиджиури
89'
88'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ф. Костич
87'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Илсанкер
Пас отдал
С. Цубер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
К. Груэсо
78'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Иаго
78'
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Юнес
77'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Силва
76'
Замена
А. Хрустич
️️️️
А. Баркок
72'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
70'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
68'
Желтая карточка
С. Роде
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Нидерлехнер
66'
56'
Желтая карточка
А. Баркок
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Фрамбергер
30'
Желтая карточка
Д. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Тим Цивейя
ЦП
21
Дион Бериша
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Гикевич
57
Иаго
2
Удуохай
6
Гаувелеув
32
Фрамбергер
8
Хедира
11
Груэсо
20
Калиджиури
5
Рихтер
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
4-2-3-1
1
Трапп
37
Дурм
13
Хинтереггер
3
Тута
20
Хасебе
97
Соу
17
Роде
8
Юнес
25
Баркок
18
Костич
19
Силва
7
Нидерлехнер
11
Варгас
11
Варгас
7
Нидерлехнер
57
Иаго
5
Штробль
5
Штробль
57
Иаго
11
Груэсо
11
Грегоритч
11
Грегоритч
11
Груэсо
18
Костич
22
Чендлер
22
Чендлер
18
Костич
19
Силва
7
Цубер
7
Цубер
19
Силва
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
8
Юнес
12
Дост
12
Дост
8
Юнес
25
Баркок
70
Хрустич
70
Хрустич
25
Баркок
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
20
Роберт Гумни
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Херрлих
18
Даичи Камада
АП
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Дион Бериша
ЦФ
23
Тим Цивейя
ЦП
20
Роберт Гумни
ПЗ
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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