Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 29 апреля 2023
Айнтрахт
29.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
25'
Э. Реджбечай (АГ)
58'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
90'
+2
Замена
К. Йебоа
️️️️
Д. Бельо
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Бута
90'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Э. Эбимбе
82'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Р. Борре
82'
Желтая карточка
Тута
79'
71'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Ю. Баумгартлингер
Замена
П. Ааронсон
️️️️
А. Кнауфф
67'
61'
Желтая карточка
Э. Демирович
Желтая карточка
Э. Эбимбе
61'
61'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Варгас
58'
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
Пас отдал
Р. Варгас
46'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Вейга
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Энгелс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Реджбечай
25'
20'
Желтая карточка
Р. Вейга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
10
Пакстен Ааронсон
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
3
Ленц
3
Тута
20
Хасебе
20
Бута
17
Роде
97
Соу
18
Камада
27
Гетце
29
Эбимбе
19
Борре
4-1-2-1-2
40
Коубек
14
Гаувелеув
2
Удуохай
12
Вейга
22
Педерсен
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Бельо
9
Демирович
20
Бута
22
Чендлер
22
Чендлер
20
Бута
Кнауфф
10
Ааронсон
10
Ааронсон
Кнауфф
19
Борре
35
Линдстрем
35
Линдстрем
19
Борре
29
Эбимбе
17
Алиду
17
Алиду
29
Эбимбе
7
Кнауфф
7
Кнауфф
12
Вейга
20
Гумни
20
Гумни
12
Вейга
Баумгартлингер
6
Дорш
6
Дорш
Баумгартлингер
7
Энгелс
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
7
Энгелс
11
Варгас
7
Кардона
7
Кардона
11
Варгас
9
Бельо
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Бельо
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
24
Дарио Гебур
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+