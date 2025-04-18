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«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

18 апреля 2025 14:20
Фрайбург - Хоффенхайм
19 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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19 апреля на «Европа-Парк Стадион» в Бундеслиге встретятся команды с разными задачами на концовку сезона. «Фрайбург» борется за еврокубки и идeт в топ-6, в то время как «Хоффенхайм» пытается избежать борьбы за выживание. Обе команды регулярно забивают, но нестабильны в обороне, что делает встречу интересной для ставок на результативность.

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает 6-е место с 45 очками и продолжает борьбу за Лигу конференций. В прошлом туре команда обыграла «Боруссию М» (2:1) и прервала серию неудачных матчей. За 5 последних игр коллектив забил 6 и пропустил 9 голов, что говорит о приличной атаке и проблемной защите. Главная угроза у ворот соперников – Винченцо Грифо, оформивший 10 мячей в сезоне. Команда стабильно забивает – 4 тура подряд – но при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 14-е место с 30 очками. В последнем туре команда победила «Майнц» 2:0 и немного улучшила ситуацию, но до этого не выигрывала четыре тура подряд. За 5 последних матчей – 5 голов забито и 6 пропущено. Главная фигура в атаке – Андрей Крамарич, забивший 10 мячей в сезоне. Команда начала набирать форму в атаке, забивая в трeх матчах подряд, однако оборона по-прежнему не отличается стабильностью.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • В среднем 1.20 гола за игру, 1.80 – пропущенных

«Хоффенхайм»

  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • В среднем 1.00 гола за игру, 1.20 – пропущенных

Личные встречи
44% (14)
38% (12)
19% (6)
60
Забитых мячей
47
1.88
В среднем за матч
1.47
5:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
3 : 2
19.04.2025
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хоффенхайм
1 : 1
08.12.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
1 : 2
19.08.2023
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2 : 1
12.03.2023
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
0 : 0
18.09.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 4
30.04.2022
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хоффенхайм
1 : 4
19.01.2022
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 2
11.12.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 1
24.04.2021
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 3
02.01.2021
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
08.02.2020
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 3
15.09.2019
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
2 : 4
26.01.2019
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3 : 1
01.09.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 1
24.02.2018
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
01.10.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
1 : 1
11.03.2017
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.10.2016
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
21.02.2015
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 3
23.09.2014
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 1
08.02.2014
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 3
24.08.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2 : 1
02.02.2013
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
5 : 3
16.09.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
0 : 0
15.04.2012
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
1 : 1
26.11.2011
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
3 : 2
09.04.2011
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 1
14.11.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 1
28.03.2010
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
0 : 1
01.11.2009
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 1
24.09.2008
Хоффенхайм
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Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»

Сложно выделить явного фаворита, но «Фрайбург» выглядит чуть увереннее и играет на своeм поле. Команда результативна и способна дожать соперника в концовке. У «Хоффенхайма» неплохой подбор игроков в атаке, но оборона не держит темп на протяжении всего матча. Ожидается равная игра с голами с обеих сторон. При этом хозяева выглядят более мотивированными, чтобы взять три очка в борьбе за еврокубки. Оптимальный вариант – победа «Фрайбурга» с обменом голами или верховой тотал.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Победа «Фрайбурга» или ничья (1Х) – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Фрайбург
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