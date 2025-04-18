19 апреля на «Европа-Парк Стадион» в Бундеслиге встретятся команды с разными задачами на концовку сезона. «Фрайбург» борется за еврокубки и идeт в топ-6, в то время как «Хоффенхайм» пытается избежать борьбы за выживание. Обе команды регулярно забивают, но нестабильны в обороне, что делает встречу интересной для ставок на результативность.
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает 6-е место с 45 очками и продолжает борьбу за Лигу конференций. В прошлом туре команда обыграла «Боруссию М» (2:1) и прервала серию неудачных матчей. За 5 последних игр коллектив забил 6 и пропустил 9 голов, что говорит о приличной атаке и проблемной защите. Главная угроза у ворот соперников – Винченцо Грифо, оформивший 10 мячей в сезоне. Команда стабильно забивает – 4 тура подряд – но при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 14-е место с 30 очками. В последнем туре команда победила «Майнц» 2:0 и немного улучшила ситуацию, но до этого не выигрывала четыре тура подряд. За 5 последних матчей – 5 голов забито и 6 пропущено. Главная фигура в атаке – Андрей Крамарич, забивший 10 мячей в сезоне. Команда начала набирать форму в атаке, забивая в трeх матчах подряд, однако оборона по-прежнему не отличается стабильностью.
Факты о командах
«Фрайбург»
- Забивает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
- В среднем 1.20 гола за игру, 1.80 – пропущенных
«Хоффенхайм»
- Забивает в 3 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
- В среднем 1.00 гола за игру, 1.20 – пропущенных
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»
Сложно выделить явного фаворита, но «Фрайбург» выглядит чуть увереннее и играет на своeм поле. Команда результативна и способна дожать соперника в концовке. У «Хоффенхайма» неплохой подбор игроков в атаке, но оборона не держит темп на протяжении всего матча. Ожидается равная игра с голами с обеих сторон. При этом хозяева выглядят более мотивированными, чтобы взять три очка в борьбе за еврокубки. Оптимальный вариант – победа «Фрайбурга» с обменом голами или верховой тотал.
Рекомендованные ставки
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа «Фрайбурга» или ничья (1Х) – коэффициент 1.45
- Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5 – коэффициент 2.10