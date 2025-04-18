19 апреля на «Европа-Парк Стадион» в Бундеслиге встретятся команды с разными задачами на концовку сезона. «Фрайбург» борется за еврокубки и идeт в топ-6, в то время как «Хоффенхайм» пытается избежать борьбы за выживание. Обе команды регулярно забивают, но нестабильны в обороне, что делает встречу интересной для ставок на результативность.

«Фрайбург» занимает 6-е место с 45 очками и продолжает борьбу за Лигу конференций. В прошлом туре команда обыграла «Боруссию М» (2:1) и прервала серию неудачных матчей. За 5 последних игр коллектив забил 6 и пропустил 9 голов, что говорит о приличной атаке и проблемной защите. Главная угроза у ворот соперников – Винченцо Грифо, оформивший 10 мячей в сезоне. Команда стабильно забивает – 4 тура подряд – но при этом регулярно допускает ошибки у своих ворот.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 14-е место с 30 очками. В последнем туре команда победила «Майнц» 2:0 и немного улучшила ситуацию, но до этого не выигрывала четыре тура подряд. За 5 последних матчей – 5 голов забито и 6 пропущено. Главная фигура в атаке – Андрей Крамарич, забивший 10 мячей в сезоне. Команда начала набирать форму в атаке, забивая в трeх матчах подряд, однако оборона по-прежнему не отличается стабильностью.

Факты о командах

«Фрайбург»

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 4 матчах подряд

В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

В среднем 1.20 гола за игру, 1.80 – пропущенных

«Хоффенхайм»

Забивает в 3 матчах подряд

В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

В среднем 1.00 гола за игру, 1.20 – пропущенных

Личные встречи 44% (14) 38% (12) 19% (6) 60 Забитых мячей 47 1.88 В среднем за матч 1.47 5:3 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 5:3 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 30 тур Фрайбург 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 13 тур Хоффенхайм 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 18 тур Фрайбург 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 1 тур Хоффенхайм 1 : 2 Фрайбург Германия. Бундеслига, 24 тур Фрайбург 2 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 7 тур Хоффенхайм 0 : 0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 32 тур Хоффенхайм 3 : 4 Фрайбург Германия. Кубок, 1/8 финала Хоффенхайм 1 : 4 Фрайбург Германия. Бундеслига, 15 тур Фрайбург 1 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 31 тур Фрайбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Хоффенхайм 1 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 21 тур Фрайбург 1 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 4 тур Хоффенхайм 0 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 19 тур Фрайбург 2 : 4 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 2 тур Хоффенхайм 3 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 24 тур Хоффенхайм 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 7 тур Фрайбург 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 24 тур Фрайбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 7 тур Хоффенхайм 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 22 тур Фрайбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 5 тур Хоффенхайм 3 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 20 тур Фрайбург 1 : 1 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 3 тур Хоффенхайм 3 : 3 Фрайбург Германия. Бундеслига, 20 тур Хоффенхайм 2 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 3 тур Фрайбург 5 : 3 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 31 тур Фрайбург 0 : 0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Хоффенхайм 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 29 тур Фрайбург 3 : 2 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 12 тур Хоффенхайм 0 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 28 тур Хоффенхайм 1 : 1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 11 тур Фрайбург 0 : 1 Хоффенхайм Германия. Кубок, 1/16 финала Фрайбург 3 : 1 Хоффенхайм

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Хоффенхайм»

Сложно выделить явного фаворита, но «Фрайбург» выглядит чуть увереннее и играет на своeм поле. Команда результативна и способна дожать соперника в концовке. У «Хоффенхайма» неплохой подбор игроков в атаке, но оборона не держит темп на протяжении всего матча. Ожидается равная игра с голами с обеих сторон. При этом хозяева выглядят более мотивированными, чтобы взять три очка в борьбе за еврокубки. Оптимальный вариант – победа «Фрайбурга» с обменом голами или верховой тотал.

Рекомендованные ставки