«Майнц» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

19 апреля на «Мева Арене» состоится матч 30 тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в сложном отрезке сезона: хозяева стремятся вернуться в зону Лиги чемпионов, а гости пытаются выбраться из затянувшегося спада. Учитывая проблемы в обороне у обеих сторон, можно ожидать игру с моментами у обоих ворот и непредсказуемым сценарием.

«Майнц»

«Майнц» занимает 5-е место с 46 очками и сохраняет шансы на еврокубки, несмотря на спад в последних турах. Команда не выигрывает в четырeх матчах подряд, а оборона пропускает в шести встречах кряду.При этом атакующая линия работает стабильно: 7 голов за 5 туров – результат не выдающийся, но вполне достаточный для набора очков. Лидером остаeтся Йонатан Буркардт, забивший 16 мячей в 25 матчах.На своeм поле «Майнц» чувствует себя уверенно: команда не проигрывает дома уже 9 матчей подряд и регулярно забивает.

«Вольфсбург» идeт на 12-й позиции и выглядит крайне нестабильно. Команда проиграла четыре тура подряд, включая домашний матч против «РБ Лейпциг» (2:3).Атака забила лишь 3 гола за 5 последних игр, и это при том, что пропущено за тот же период – 7. Уровень игры в обороне снижается: команда пропускает в каждом из 9 последних матчей, а нападение редко реализует даже половину созданных моментов.Главная надежда – Мохамед Амура с 10 мячами, но его активности недостаточно, чтобы переломить общую тенденцию.

Факты о командах

Не может выиграть в 4 матчах подряд

Пропускает в 6 матчах подряд

В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

В среднем 1.40 гола за игру, 1.80 – пропущенных

«Вольфсбург»

Проигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 9 матчах подряд

В последних 5 матчах: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения

В среднем 0.60 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Личные встречи 22% (7) 41% (13) 38% (12) 36 Забитых мячей 54 1.13 В среднем за матч 1.69 4:3 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 30 тур Майнц 2 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 13 тур Вольфсбург 4 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 34 тур Вольфсбург 1 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 30 тур Вольфсбург 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 13 тур Майнц 0 : 3 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 31 тур Вольфсбург 5 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 14 тур Майнц 3 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 34 тур Вольфсбург 2 : 3 Майнц Германия. Бундеслига, 17 тур Майнц 0 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Вольфсбург 4 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 6 тур Майнц 0 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 22 тур Вольфсбург 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 5 тур Майнц 0 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 24 тур Майнц 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 7 тур Вольфсбург 1 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Вольфсбург 0 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 29 тур Вольфсбург 1 : 1 Майнц Германия. Бундеслига, 12 тур Майнц 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 26 тур Майнц 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 9 тур Вольфсбург 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 20 тур Вольфсбург 3 : 0 Майнц Германия. Бундеслига, 3 тур Майнц 2 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 23 тур Майнц 1 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 6 тур Вольфсбург 0 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 32 тур Майнц 0 : 0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 15 тур Вольфсбург 2 : 2 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур Майнц 0 : 1 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 2 тур Вольфсбург 3 : 4 Майнц Германия. Бундеслига, 28 тур Майнц 0 : 2 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 11 тур Вольфсбург 3 : 3 Майнц

Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»

Несмотря на текущий спад, «Майнц» выглядит предпочтительнее: команда играет дома, чаще забивает и показывает большую организованность в атаке. «Вольфсбург» в полном игровом кризисе – нестабильная защита, мало голов и серия поражений.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут и будут диктовать темп. Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вероятен обмен голами. Однако именно «Майнц» выглядит более способным дожать соперника, особенно на своeм поле.

Рекомендованные ставки