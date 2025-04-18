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«Майнц» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

18 апреля 2025 14:08
Майнц - Вольфсбург
19 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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1.95
Победа «Майнца» – коэффициент 1.95
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19 апреля на «Мева Арене» состоится матч 30 тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в сложном отрезке сезона: хозяева стремятся вернуться в зону Лиги чемпионов, а гости пытаются выбраться из затянувшегося спада. Учитывая проблемы в обороне у обеих сторон, можно ожидать игру с моментами у обоих ворот и непредсказуемым сценарием.

«Майнц»

«Майнц» занимает 5-е место с 46 очками и сохраняет шансы на еврокубки, несмотря на спад в последних турах. Команда не выигрывает в четырeх матчах подряд, а оборона пропускает в шести встречах кряду.При этом атакующая линия работает стабильно: 7 голов за 5 туров – результат не выдающийся, но вполне достаточный для набора очков. Лидером остаeтся Йонатан Буркардт, забивший 16 мячей в 25 матчах.На своeм поле «Майнц» чувствует себя уверенно: команда не проигрывает дома уже 9 матчей подряд и регулярно забивает.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» идeт на 12-й позиции и выглядит крайне нестабильно. Команда проиграла четыре тура подряд, включая домашний матч против «РБ Лейпциг» (2:3).Атака забила лишь 3 гола за 5 последних игр, и это при том, что пропущено за тот же период – 7. Уровень игры в обороне снижается: команда пропускает в каждом из 9 последних матчей, а нападение редко реализует даже половину созданных моментов.Главная надежда – Мохамед Амура с 10 мячами, но его активности недостаточно, чтобы переломить общую тенденцию.

Факты о командах

«Майнц»

  • Не может выиграть в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
  • В среднем 1.40 гола за игру, 1.80 – пропущенных

«Вольфсбург»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения
  • В среднем 0.60 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Личные встречи
22% (7)
41% (13)
38% (12)
36
Забитых мячей
54
1.13
В среднем за матч
1.69
4:3
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
2 : 2
19.04.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
4 : 3
08.12.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
1 : 3
18.05.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
3 : 0
30.04.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0 : 3
05.11.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
5 : 0
22.04.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
3 : 0
04.12.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
2 : 3
22.05.2021
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
0 : 2
19.01.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
4 : 0
23.02.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 6 тур
Майнц
0 : 1
28.09.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
3 : 0
16.02.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 0
26.09.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
23.02.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 1
30.09.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
04.03.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0 : 0
02.10.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
1 : 1
09.04.2016
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2 : 0
07.11.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
1 : 1
22.03.2015
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
3 : 0
26.10.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
3 : 0
08.02.2014
Майнц
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
2 : 0
24.08.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
23.02.2013
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
0 : 2
30.09.2012
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
0 : 0
20.04.2012
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
2 : 2
03.12.2011
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
0 : 1
22.01.2011
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3 : 4
28.08.2010
Майнц
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
0 : 2
27.03.2010
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
3 : 3
31.10.2009
Майнц
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Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»

Несмотря на текущий спад, «Майнц» выглядит предпочтительнее: команда играет дома, чаще забивает и показывает большую организованность в атаке. «Вольфсбург» в полном игровом кризисе – нестабильная защита, мало голов и серия поражений.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут и будут диктовать темп. Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вероятен обмен голами. Однако именно «Майнц» выглядит более способным дожать соперника, особенно на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Майнца» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5 – коэффициент 2.25

1.95
Победа «Майнца» – коэффициент 1.95
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Вольфсбург Майнц
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