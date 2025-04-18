«Майнц» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

19 апреля на «Мева Арене» состоится матч 30 тура Бундеслиги, в котором «Майнц» примет «Вольфсбург». Обе команды находятся в сложном отрезке сезона: хозяева стремятся вернуться в зону Лиги чемпионов, а гости пытаются выбраться из затянувшегося спада. Учитывая проблемы в обороне у обеих сторон, можно ожидать игру с моментами у обоих ворот и непредсказуемым сценарием.
«Майнц»
«Майнц» занимает 5-е место с 46 очками и сохраняет шансы на еврокубки, несмотря на спад в последних турах. Команда не выигрывает в четырeх матчах подряд, а оборона пропускает в шести встречах кряду.При этом атакующая линия работает стабильно: 7 голов за 5 туров – результат не выдающийся, но вполне достаточный для набора очков. Лидером остаeтся Йонатан Буркардт, забивший 16 мячей в 25 матчах.На своeм поле «Майнц» чувствует себя уверенно: команда не проигрывает дома уже 9 матчей подряд и регулярно забивает.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» идeт на 12-й позиции и выглядит крайне нестабильно. Команда проиграла четыре тура подряд, включая домашний матч против «РБ Лейпциг» (2:3).Атака забила лишь 3 гола за 5 последних игр, и это при том, что пропущено за тот же период – 7. Уровень игры в обороне снижается: команда пропускает в каждом из 9 последних матчей, а нападение редко реализует даже половину созданных моментов.Главная надежда – Мохамед Амура с 10 мячами, но его активности недостаточно, чтобы переломить общую тенденцию.
Факты о командах
«Майнц»
- Не может выиграть в 4 матчах подряд
- Пропускает в 6 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
- В среднем 1.40 гола за игру, 1.80 – пропущенных
«Вольфсбург»
- Проигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 0 побед, 1 ничья, 4 поражения
- В среднем 0.60 гола за игру, 1.40 – пропущенных
Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»
Несмотря на текущий спад, «Майнц» выглядит предпочтительнее: команда играет дома, чаще забивает и показывает большую организованность в атаке. «Вольфсбург» в полном игровом кризисе – нестабильная защита, мало голов и серия поражений.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут и будут диктовать темп. Учитывая проблемы обеих команд в обороне, вероятен обмен голами. Однако именно «Майнц» выглядит более способным дожать соперника, особенно на своeм поле.
Рекомендованные ставки
- Победа «Майнца» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Майнца» больше 1.5 – коэффициент 2.25