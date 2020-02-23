Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 23 февраля 2020
Вольфсбург
23.02.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
21'
Й. Брекало
45'
Р. Штеффен
49'
Я. Герхардт
68'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Гинчек
74'
Замена
В. Са
️️️️
Р. Штеффен
71'
ГОЛ! 4:0!
Р. Штеффен
68'
67'
Замена
Ж. Матета
️️️️
Л. Озтюнали
65'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
62'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Д. Бросински
ГОЛ! 3:0!
Я. Герхардт
Пас отдал
Д. Гинчек
49'
46'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Баррейро
ГОЛ! 2:0!
Р. Штеффен
45'
31'
Желтая карточка
Л. Баррейро
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
16
Иба Май
ЦП
33
Лука Хорн
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
25
Брукс
31
Кнохе
43
Мбабу
31
Герхардт
21
Шлагер
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
10
Гинчек
3-2-3-2
27
Центнер
17
Баку
13
Ниахате
25
Брума
18
Бросински
18
Пьерр-Габриэль
21
Озтюнали
46
Латца
18
Баррейро
19
Квайсон
11
Салаи
11
Штеффен
27
Са
27
Са
11
Штеффен
10
Гинчек
14
Мехмеди
14
Мехмеди
10
Гинчек
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Бутьюс
18
Баррейро
21
Озтюнали
14
Матета
14
Матета
21
Озтюнали
18
Бросински
9
Онисиво
9
Онисиво
18
Бросински
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
30
Никлас Клингер
ВР
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
16
Иба Май
ЦП
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
33
Лука Хорн
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+