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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 16 февраля 2019
Вольфсбург
16.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
4'
М. Арнольд
69'
В. Вегхорст (П)
76'
Р. Кнохе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
ГОЛ! 3:0!
Р. Кнохе
Пас отдал
Я. Герхардт
76'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Вегхорст
69'
44'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Й. Брекало
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Арнольд
Пас отдал
Й. Брекало
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
4-1-2-1-2
21
Мюллер
18
Бросински
16
Белл
19
Ниахате
24
Мартин
5
Гбамен
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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