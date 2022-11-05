Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 05 ноября 2022
Майнц
05.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Вольфсбург
33'
П. Виммер
70'
М. Арнольд
84'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Вольфсбург
88'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Я. Каминьски
88'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
84'
ГОЛ! 0:3!
Б. Баку
Пас отдал
Я. Каминьски
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
84'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
А. Сташ
78'
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Каси
78'
76'
Замена
К. Фишер
️️️️
П. Виммер
Желтая карточка
А. Сташ
75'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
72'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
М. Ингвартсен
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнольд
65'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Ф. Нмеча
65'
Замена
Й. Винд
️️️️
Л. Нмеча
53'
Желтая карточка
Б. Баку
33'
ГОЛ! 0:1!
П. Виммер
Пас отдал
Ф. Нмеча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
4-2-3-1
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
8
Нмеча
13
Каминьски
14
Нмеча
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
19
Каси
10
Фульини
10
Фульини
19
Каси
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
18
Сташ
37
Бургзорг
37
Бургзорг
18
Сташ
7
Ингвартсен
9
Буркардт
9
Буркардт
7
Ингвартсен
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
8
Виммер
2
Фишер
2
Фишер
8
Виммер
8
Нмеча
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Нмеча
13
Каминьски
22
Мармуш
22
Мармуш
13
Каминьски
14
Нмеча
19
Винд
19
Винд
14
Нмеча
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Вольфсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+