Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 28 сентября 2019
Майнц
28.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
9'
М. Тиссеран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Максим
86'
84'
Замена
В. Са
️️️️
А. Мехмеди
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Фернандес
76'
71'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
65'
Желтая карточка
В. Вегхорст
65'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Брекало
Замена
А. Максим
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
62'
61'
Желтая карточка
Р. Кнохе
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
46'
Желтая карточка
М. Ниахате
39'
37'
Желтая карточка
М. Тиссеран
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиссеран
Пас отдал
М. Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-1-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
17
Баку
18
Бросински
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
3-3-1-1-2
12
Перван
25
Брума
31
Кнохе
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
7
Брекало
14
Мехмеди
9
Вегхорст
18
Пьерр-Габриэль
44
Максим
44
Максим
18
Пьерр-Габриэль
6
Фернандес
14
Авонийи
14
Авонийи
6
Фернандес
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
14
Мехмеди
27
Са
27
Са
14
Мехмеди
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
30
Клаус
30
Клаус
7
Брекало
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
11
Ренато Штеффен
ПВ
13
Филлип Менцель
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Жонатан Майер
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
13
Филлип Менцель
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Вольфсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+