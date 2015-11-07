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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 07 ноября 2015
Майнц
07.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
31'
П. де Бласис
75'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
Д. Кордоба
️️️️
П. де Бласис
88'
80'
Желтая карточка
Данте
Замена
С. Сердар
️️️️
Д. Латца
78'
76'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 2:0!
Ю. Малли
Пас отдал
Й. Муто
75'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Х. Самперио
71'
65'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Д. Латца
57'
46'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Л. Густаво
35'
Желтая карточка
Л. Густаво
Желтая карточка
Х. Самперио
34'
ГОЛ! 1:0!
П. де Бласис
31'
13'
Красная карточка
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кариус
26
Бунгерт
27
Балогун
18
Хара
19
Бенгтссон
18
Бросински
46
Латца
29
Самперио
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
4-1-2-2-1
16
Бенальо
4
Данте
27
Налдо
20
Виейринья
13
Родригес
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Дракслер
32
Бендтнер
46
Латца
8
Сердар
8
Сердар
46
Латца
29
Самперио
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
29
Самперио
8
де Бласис
9
Кордоба
9
Кордоба
8
де Бласис
14
Густаво
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Густаво
32
Бендтнер
20
Шюррле
20
Шюррле
32
Бендтнер
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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