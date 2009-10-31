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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 31 октября 2009
Вольфсбург
31.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Майнц
7'
О. Мартинс
20'
О. Мартинс
64'
З. Мисимович
35'
Ч. Амри
41'
А. Иваншиц
85'
Т. Хогланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
А. Эссвайн
️️️️
К. Гентнер
+1
Желтая карточка
М. Шефер
ГОЛ! 3:3!
Т. Хогланд
Замена
М. Хасебе
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
А. Иваншиц
Замена
А. Дежага
️️️️
Т. Каленберг
ГОЛ! 3:2!
З. Мисимович
Желтая карточка
Ф. Хеллер
Замена
А. Шюррле
️️️️
З. Лёв
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Э. Сото
ГОЛ! 2:2!
А. Иваншиц
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 2:1!
Ч. Амри
ГОЛ! 2:0!
О. Мартинс
20'
ГОЛ! 1:0!
О. Мартинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
11
Срджан Баляк
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бенальо
4
Шефер
20
Кошта
39
Мадлунг
27
Ритер
7
Жозуэ
7
Каленберг
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
9
Мартинс
3-2-3-2
33
Мюллер
2
Хогланд
4
Новески
26
Бунгерт
16
Хеллер
24
Лёв
23
Иваншиц
14
Кархан
19
Сото
18
Амри
30
Бансе
9
Мартинс
20
Хасебе
20
Хасебе
9
Мартинс
4
Гентнер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
4
Гентнер
7
Каленберг
21
Дежага
21
Дежага
7
Каленберг
19
Сото
2
Свенссон
2
Свенссон
19
Сото
24
Лёв
20
Шюррле
20
Шюррле
24
Лёв
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
11
Срджан Баляк
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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