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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 23 февраля 2018
Майнц
23.02.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
44'
Й. Муто
6'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
Пас отдал
Г. Хольтманн
44'
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брекало
Пас отдал
Вилльям
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
4-1-2-1-1
22
Диалло
16
Белл
27
Балогун
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
8
Сердар
17
Хольтманн
19
Квайсон
4-1-1-3-1
1
Кастелс
12
Вилльям
2
Верхаг
25
Брума
31
Кнохе
23
Гилявоги
23
Базур
10
Дидави
10
Малли
7
Брекало
27
Ориги
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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