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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 27 марта 2010
Майнц
27.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
83'
Э. Джеко
90'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
Х. Сантана
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Замена
А. Дежага
️️️️
Графите
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Замена
Я. Шимак
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Б. Свенссон
Замена
Ч. Амри
️️️️
Я. Хика
Желтая карточка
З. Мисимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
14
Мирослав Кархан
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Филип Троян
ЦП
19
Ян Шимак
АП
11
Феликс Борха
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
14
Хонатан Сантана
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-5-1
33
Мюллер
30
Фатхи
2
Свенссон
4
Новески
16
Хеллер
8
Хика
20
Шюррле
23
Иваншиц
14
Кархан
19
Сото
11
Салаи
3-3-1-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
15
Барцальи
39
Мадлунг
22
Пекарик
7
Жозуэ
4
Шефер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
2
Свенссон
26
Бунгерт
26
Бунгерт
2
Свенссон
23
Иваншиц
19
Шимак
19
Шимак
23
Иваншиц
8
Хика
18
Амри
18
Амри
8
Хика
23
Графите
21
Дежага
21
Дежага
23
Графите
8
Мисимович
14
Сантана
14
Сантана
8
Мисимович
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
8
Филип Троян
ЦП
11
Феликс Борха
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
Главный тренер
Урс Фишер
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
8
Филип Троян
ЦП
11
Феликс Борха
ЦФ
28
Кристиан Веткло
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Брюхвег
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