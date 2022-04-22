Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 22 апреля 2022
Вольфсбург
22.04.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
5 : 0
Завершен
Майнц
8'
Й. Винд
24'
М. Крузе (П)
35'
М. Крузе
42'
Й. Винд
45+2'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Майнц
82'
Желтая карточка
А. Хак
81'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Крузе
81'
Замена
М. Филипп
️️️️
Й. Винд
74'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
74'
72'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Шлагер
64'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Л. Нмеча
64'
46'
Замена
М. Папела
️️️️
А. Сташ
46'
Замена
А. Хак
️️️️
М. Ингвартсен
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Лукоки
46'
Замена
Д. Кор
️️️️
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 5:0!
М. Крузе
Пас отдал
Я. Герхардт
45'
+2
ГОЛ! 4:0!
Й. Винд
42'
ГОЛ! 3:0!
М. Крузе
Пас отдал
Б. Баку
35'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Крузе
24'
23'
Красная карточка
Н. Тауэр
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-3-3
1
Кастелс
21
Руссийон
33
Борнау
25
Брукс
17
Баку
21
Шлагер
27
Арнольд
31
Герхардт
14
Нмеча
10
Крузе
19
Винд
4-2-1-1-2
27
Центнер
30
Видмер
16
Белл
19
Ниахате
24
Лукоки
18
Сташ
5
Тауэр
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Буркардт
7
Ингвартсен
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
10
Крузе
30
Паредес
30
Паредес
10
Крузе
21
Шлагер
8
Нмеча
8
Нмеча
21
Шлагер
19
Винд
26
Филипп
26
Филипп
19
Винд
14
Нмеча
21
Бялек
21
Бялек
14
Нмеча
24
Лукоки
24
Мартин
24
Мартин
24
Лукоки
7
Ингвартсен
42
Хак
42
Хак
7
Ингвартсен
14
Бутьюс
31
Кор
31
Кор
14
Бутьюс
18
Сташ
21
Папела
21
Папела
18
Сташ
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Буркардт
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
40
Астер Вранкс
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Вольфсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+