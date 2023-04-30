Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 30 апреля 2023
Вольфсбург
30.04.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
5'
Й. Винд
13'
С. Борнау
28'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
К. Фишер
️️️️
Я. Каминьски
90'
+3
Замена
О. Мармуш
️️️️
П. Виммер
90'
Желтая карточка
С. Борнау
86'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Сванберг
83'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Й. Винд
83'
66'
Желтая карточка
А. Мартин
66'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
61'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
61'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
54'
Желтая карточка
Д. Кор
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
Э. Фернандес
46'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Баррейро
Замена
Н. Коцца
️️️️
М. Лакруа
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 3:0!
Й. Винд
Пас отдал
Б. Баку
28'
ГОЛ! 2:0!
С. Борнау
Пас отдал
П. Виммер
13'
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
Пас отдал
М. Сванберг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Кастелс
33
Борнау
5
Лакруа
17
Баку
23
Гилявоги
27
Арнольд
32
Сванберг
13
Каминьски
8
Нмеча
8
Виммер
19
Винд
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
30
Видмер
19
Каси
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
19
Ажорк
9
Онисиво
5
Лакруа
31
Коцца
31
Коцца
5
Лакруа
13
Каминьски
2
Фишер
2
Фишер
13
Каминьски
32
Сванберг
31
Герхардт
31
Герхардт
32
Сванберг
8
Виммер
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Виммер
19
Винд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
19
Винд
6
Фернандес
24
Мартин
24
Мартин
6
Фернандес
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Баррейро
18
Сташ
18
Сташ
18
Баррейро
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Вольфсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+