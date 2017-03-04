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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 04 марта 2017
Майнц
04.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
24'
Д. Кордоба
20'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кордоба
90'
+2
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
П. де Бласис
90'
78'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Д. Дидави
75'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Д. Брума
Замена
Х. Самперио
️️️️
Й. Муто
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Л. Озтюнали
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-3
1
Лоссль
24
Бюссманн
16
Белл
5
Рамальо
2
Донати
46
Латца
20
Фрай
21
Озтюнали
9
Кордоба
11
Муто
8
де Бласис
3-1-2-3-1
1
Кастелс
31
Кнохе
25
Брума
13
Родригес
14
Густаво
16
Блащиковски
23
Базур
10
Дидави
10
Малли
27
Арнольд
27
Гомес
8
де Бласис
5
Гбамен
5
Гбамен
8
де Бласис
11
Муто
29
Самперио
29
Самперио
11
Муто
9
Кордоба
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Кордоба
25
Брума
38
Хорн
38
Хорн
25
Брума
10
Дидави
9
Майорал
9
Майорал
10
Дидави
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
31
Макс Грюн
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Андрис Йонкер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
26
Юстин Мебиус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Андрис Йонкер
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Мева Арена
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