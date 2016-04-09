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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 09 апреля 2016
Вольфсбург
09.04.2016, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
52'
А. Шюррле
66'
Х. Самперио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
90'
+2
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Ю. Малли
Вторая желтая
Данте
90'
87'
Замена
К. Онисиво
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
Данте
86'
Желтая карточка
Б. Энрике
84'
Замена
Р. Родригес
️️️️
М. Шефер
78'
72'
Желтая карточка
К. Клеменс
Замена
Виейринья
️️️️
Б. Дост
71'
Замена
М. Крузе
️️️️
М. Арнольд
66'
66'
ГОЛ! 1:1!
Х. Самперио
Пас отдал
Ш. Белл
61'
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. де Бласис
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Б. Энрике
52'
Желтая карточка
Налдо
27'
3'
Желтая карточка
Д. Латца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
4
Шефер
27
Налдо
4
Данте
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
20
Шюррле
27
Арнольд
27
Энрике
12
Дост
4-1-2-1-2
1
Кариус
2
Донати
16
Белл
27
Балогун
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
46
Латца
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
4
Шефер
13
Родригес
13
Родригес
4
Шефер
12
Дост
20
Виейринья
20
Виейринья
12
Дост
27
Арнольд
10
Крузе
10
Крузе
27
Арнольд
10
Малли
20
Фрай
20
Фрай
10
Малли
8
де Бласис
29
Самперио
29
Самперио
8
де Бласис
17
Клеменс
9
Онисиво
9
Онисиво
17
Клеменс
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
24
Янник Хут
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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