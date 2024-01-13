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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 13 января 2024
Майнц
13.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
61'
С. Видмер
12'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Вольфсбург
90'
+3
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Майер
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Ф. Мвене
88'
79'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Т. Краусс
78'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ж. Буркардт
78'
71'
Замена
Б. Баку
️️️️
В. Черны
71'
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Вранкс
71'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Я. Каминьски
64'
Замена
Рожерио
️️️️
Н. Коцца
Замена
Б. Груда
️️️️
М. Папела
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
Пас отдал
Ф. Мвене
61'
Желтая карточка
Э. Фернандес
57'
54'
Желтая карточка
К. Кастелс
Желтая карточка
С. ван ден Берг
46'
27'
Желтая карточка
М. Йенц
16'
Желтая карточка
А. Вранкс
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
Л. Майер
Желтая карточка
С. Видмер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
40
Астер Вранкс
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
3-2-3-2
27
Центнер
30
Видмер
6
Фернандес
4
ван ден Берг
19
Каси
2
Мвене
21
Папела
5
Краусс
31
Кор
9
Буркардт
9
Онисиво
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Меле
4
Йенц
31
Коцца
33
Борнау
40
Вранкс
27
Арнольд
14
Майер
13
Каминьски
18
Черны
19
Винд
2
Мвене
5
Ляйтш
5
Ляйтш
2
Мвене
5
Краусс
18
Баррейро
18
Баррейро
5
Краусс
9
Буркардт
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Буркардт
21
Папела
10
Груда
10
Груда
21
Папела
31
Коцца
13
Рожерио
13
Рожерио
31
Коцца
18
Черны
17
Баку
17
Баку
18
Черны
14
Майер
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Майер
40
Вранкс
32
Сванберг
32
Сванберг
40
Вранкс
13
Каминьски
8
Томаш
8
Томаш
13
Каминьски
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
45
Давид Мамутович
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
3
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
21
16
Офсайды
1
3
Количество передач
460
448
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.58
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Мева Арена
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