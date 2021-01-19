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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 19 января 2021
Майнц
19.01.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
65'
Б. Бялек
79'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
87'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
87'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
В. Вегхорст
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Буркардт
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
74'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
74'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Филипп
Замена
А. Салаи
️️️️
Ш. Белл
74'
65'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бялек
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Л. Озтюнали
62'
Замена
Д. Кор
️️️️
Ж. Бутьюс
62'
60'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Брекало
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
57'
53'
Желтая карточка
М. Филипп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
13
Ниахате
16
Белл
42
Хак
2
Мвене
46
Латца
18
Баррейро
21
Озтюнали
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
4-2-2-2
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
6
Отавио
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
26
Филипп
9
Вегхорст
21
Озтюнали
5
Тауэр
5
Тауэр
21
Озтюнали
14
Бутьюс
31
Кор
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Буркардт
16
Белл
11
Салаи
11
Салаи
16
Белл
7
Брекало
21
Бялек
21
Бялек
7
Брекало
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
26
Филипп
31
Герхардт
31
Герхардт
26
Филипп
9
Вегхорст
14
Мехмеди
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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