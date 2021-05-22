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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 22 мая 2021
Вольфсбург
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
47'
М. Филипп
66'
В. Са
44'
Ж. Бутьюс
54'
Р. Квайсон
77'
Ш. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Шлагер
83'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
83'
81'
Замена
Ф. Мвене
️️️️
Д. Да Коста
81'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Бутьюс
77'
ГОЛ! 2:3!
Ш. Белл
Пас отдал
Э. Фернандес
Желтая карточка
М. Филипп
75'
71'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Бросински
71'
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Й. Брекало
69'
ГОЛ! 2:2!
В. Са
66'
61'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
Замена
В. Са
️️️️
К. Мбабу
57'
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
Д. Энтони Брукс
57'
Желтая карточка
К. Шлагер
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
Р. Квайсон
Желтая карточка
М. Арнольд
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Филипп
Пас отдал
П. Отавио
47'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Р. Квайсон
40'
Желтая карточка
Ш. Белл
32'
Замена
Д. Латца
️️️️
Л. Баррейро
29'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
35
Lino Kasten
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Майнц
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
13
Omer Hanin
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Перван
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
6
Отавио
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
26
Филипп
3-2-2-1-2
1
Дамен
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
18
Бросински
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
19
Квайсон
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
25
Брукс
4
Зирслебен
4
Зирслебен
25
Брукс
21
Шлагер
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Шлагер
43
Мбабу
27
Са
27
Са
43
Мбабу
7
Брекало
10
Гинчек
10
Гинчек
7
Брекало
18
Бросински
6
Фернандес
6
Фернандес
18
Бросински
21
Да Коста
2
Мвене
2
Мвене
21
Да Коста
18
Баррейро
46
Латца
46
Латца
18
Баррейро
14
Бутьюс
21
Озтюнали
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
35
Lino Kasten
ЦФ
30
Никлас Клингер
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Omer Hanin
ЦФ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
35
Lino Kasten
ЦФ
30
Никлас Клингер
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
13
Omer Hanin
ЦФ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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