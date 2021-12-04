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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 04 декабря 2021
Майнц
04.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Вольфсбург
2'
Ж. Буркардт
4'
А. Сташ
90'
М. Лакруа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Лакруа
90'
Замена
Д. Немет
️️️️
А. Хак
86'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
83'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
83'
82'
Желтая карточка
К. Мбабу
82'
Замена
М. Филипп
️️️️
А. Вранкс
Желтая карточка
Л. Баррейро
78'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
76'
57'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Лукебакио
46'
Замена
С. Борнау
️️️️
Д. Энтони Брукс
46'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
46'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Арнольд
ГОЛ! 2:0!
А. Сташ
Пас отдал
Л. Джэ Сон
4'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
Л. Баррейро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Вольфсбург
30
Никлас Клингер
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
42
Хак
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
9
Буркардт
4-1-2-1-2
12
Перван
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
6
Отавио
23
Гилявоги
27
Арнольд
40
Вранкс
14
Лукебакио
9
Вегхорст
14
Нмеча
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
42
Хак
4
Немет
4
Немет
42
Хак
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
25
Брукс
33
Борнау
33
Борнау
25
Брукс
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
27
Арнольд
31
Герхардт
31
Герхардт
27
Арнольд
14
Лукебакио
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
14
Лукебакио
40
Вранкс
26
Филипп
26
Филипп
40
Вранкс
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
30
Никлас Клингер
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
30
Никлас Клингер
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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