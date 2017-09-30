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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Майнц
Вольфсбург - Майнц: обзор матча 30 сентября 2017
Вольфсбург
30.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
55'
Ж. Гилявоги
74'
Й. Муто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Майнц
85'
Желтая карточка
Д. Латца
77'
Желтая карточка
Д. Донати
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
Пас отдал
Л. Озтюнали
70'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гилявоги
Пас отдал
Д. Дидави
55'
49'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Ю. Малли
43'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
16
Якуб Блащиковски
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Юнус Малли
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
2
Верхаг
2
Удуохай
27
Иттер
32
Тиссеран
23
Гилявоги
16
Блащиковски
4
Камачо
10
Дидави
10
Малли
27
Ориги
4-1-3-2
15
Адлер
2
Донати
22
Диалло
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
21
Озтюнали
46
Латца
20
Фрай
11
Муто
8
де Бласис
Остались в запасе
Вольфсбург
Майнц
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Кайлен Хиндс
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вольфсбург - Майнц
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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