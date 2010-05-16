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Фабиан Каноббио
Статистика
Фабиан Каноббио - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1980 (46)
#8 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
24
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 0
16.05.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3 : 1
05.05.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
0 : 0
01.05.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
0 : 2
25.04.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0 : 0
18.04.2010
Вальядолид
54' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 1
13.04.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Тенерифе
0 : 0
10.04.2010
Вальядолид
56' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0 : 2
04.04.2010
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 0
24.03.2010
Эспаньол
1' - 57'
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
67' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 4
14.03.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
31.01.2010
Альмерия
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
0 : 3
23.01.2010
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0 : 4
09.01.2010
Атлетико
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
03.01.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2 : 1
20.12.2009
Спортинг
1' - 78'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1 : 1
13.12.2009
Малага
1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
05.12.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вальядолид
3 : 3
29.11.2009
Тенерифе
1' - 80'
35'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3 : 1
22.11.2009
Вальядолид
1' - 58'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0 : 0
08.11.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
1 : 1
01.11.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4 : 0
25.10.2009
Депортиво
1' - 86'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
2 : 2
04.10.2009
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
3 : 0
27.09.2009
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
1' - 81'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2 : 4
13.09.2009
Валенсия
1' - 63'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
0 : 0
30.08.2009
Вальядолид
1' - 90'
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