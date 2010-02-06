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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 06 февраля 2010
Валенсия
06.02.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
10'
Э. Банега
33'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
Желтая карточка
Пеле
Замена
Кеко
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
Р. Бараха
️️️️
Д. Альбельда
Замена
А. Домингес
️️️️
П. Эрнандес
Замена
А. Буэно
️️️️
К. Лазаро
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Пеле
️️️️
Х. Сесма
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
Э. Банега
10'
Замена
К. Марчена
️️️️
Д. Наварро
Травма
Д. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Педро Лопес
(К)
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
8
Борха
ЦП
5
Карлос Лазаро
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
6
Харис Медуньянин
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Онесимо Санчес
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
5
Деальберт
4
Наварро
2
Бруно
11
Банега
6
Альбельда
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-2-3-1
1
Вильяр
19
Лопес
4
Арсо
4
Нивалдо
15
Дель Орно
8
Борха
5
Лазаро
6
Медуньянин
8
Каноббио
19
Сесма
19
Коста
4
Наварро
24
Марчена
24
Марчена
4
Наварро
6
Альбельда
0
Бараха
0
Бараха
6
Альбельда
19
Эрнандес
10
Домингес
10
Домингес
19
Эрнандес
19
Сесма
4
Пеле
4
Пеле
19
Сесма
6
Медуньянин
20
Кеко
20
Кеко
6
Медуньянин
5
Лазаро
19
Буэно
19
Буэно
5
Лазаро
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Онесимо Санчес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Онесимо Санчес
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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