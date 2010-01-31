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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Альмерия
Вальядолид - Альмерия: обзор матча 31 января 2010
Вальядолид
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Альмерия
81'
С. Арсо
12'
А. Крусат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Альмерия
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Корона
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Крусат
ГОЛ! 1:1!
С. Арсо
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Н. Алеман
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Гоитом
Желтая карточка
Ф. Каноббио
Замена
Маркитос
️️️️
А. Маркос
Желтая карточка
Л. Прието
Вторая желтая
Манушу
Желтая карточка
Э. Пельерано
Замена
К. Лазаро
️️️️
А. Рубио
Желтая карточка
Манушу
Желтая карточка
Ф. Сориано
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Крусат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Альваро Рубио
ЦП
4
Пеле
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вальядолид
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
5
Карлос Лазаро
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
4-3-1-2
1
Вильяр
3
Маркос
17
Прието
4
Арсо
19
Лопес
18
Рубио
4
Пеле
7
Алеман
8
Каноббио
9
Манушу
19
Коста
4-4-1-1
25
Алвес
88
Мичел
15
Чико
4
Пельерано
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
23
Сориано
7
Крусат
15
Корона
36
Гоитом
7
Алеман
6
Медуньянин
6
Медуньянин
7
Алеман
18
Рубио
5
Лазаро
5
Лазаро
18
Рубио
3
Маркос
23
Маркитос
23
Маркитос
3
Маркос
7
Крусат
0
Ньето
0
Ньето
7
Крусат
15
Корона
21
Ортис
21
Ортис
15
Корона
36
Гоитом
10
Пьятти
10
Пьятти
36
Гоитом
Остались в запасе
Вальядолид
Альмерия
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Эстебан
ВР
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вальядолид - Альмерия
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
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