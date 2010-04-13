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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Севилья
Вальядолид - Севилья: обзор матча 13 апреля 2010
Вальядолид
13.04.2010, вторник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
42'
Д. Коста
54'
Манушу
83'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Севилья
Желтая карточка
Х. Бараха
ГОЛ! 2:1!
Кала
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Капель
Замена
Маркитос
️️️️
Н. Алеман
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Н. Алеман
Замена
А. Маркос
️️️️
П. Лопес
ГОЛ! 2:0!
Манушу
Желтая карточка
А. Дель Орно
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Желтая карточка
А. Палоп
16'
Замена
С. Скиллачи
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
А. Барраган
15'
Желтая карточка
Э. Серену
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Якобо
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Борха
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
15
Родри
ЦФ
3-2-2-2
1
Якобо
5
Серену
4
Нивалдо
8
Бараха
15
Дель Орно
19
Лопес
8
Борха
7
Алеман
19
Коста
9
Манушу
3-2-3-2
25
Палоп
3
Наварро
3
Драгутинович
16
Кала
16
Навас
3
Адриано
5
Ромарик
8
Лоло
17
Капель
21
Негредо
9
Фабиано
19
Лопес
3
Маркос
3
Маркос
19
Лопес
7
Алеман
23
Маркитос
23
Маркитос
7
Алеман
3
Наварро
5
Скиллачи
5
Скиллачи
3
Наварро
17
Капель
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
17
Капель
21
Негредо
11
Кануте
11
Кануте
21
Негредо
Остались в запасе
Вальядолид
Севилья
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
13
Хави Варас
ВР
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
ЦП
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Вальядолид - Севилья
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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