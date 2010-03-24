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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эспаньол
Вальядолид - Эспаньол: обзор матча 24 марта 2010
Вальядолид
24.03.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эспаньол
Вторая желтая
В. Руис
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Кальехон
Замена
Кеко
️️️️
А. Буэно
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
Б. Саар
️️️️
Ф. Маркес
Замена
Манушу
️️️️
Ф. Каноббио
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
Х. Верду
️️️️
Р. Баэна
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Маркитос
Желтая карточка
Пеле
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
А. Дель Орно
Красная карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Р. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
9
Манушу
ЦФ
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
25
Хоан Верду
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
4-2-2-2
1
Вильяр
15
Дель Орно
5
Серену
4
Арсо
19
Лопес
8
Борха
4
Пеле
23
Маркитос
8
Каноббио
19
Буэно
19
Коста
4-2-1-3
1
Альварес
2
Чика
4
Руис
2
Пареха
12
Вила
15
Баэна
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
0
Маркес
7
Кальехон
23
Маркитос
6
Медуньянин
6
Медуньянин
23
Маркитос
19
Буэно
20
Кеко
20
Кеко
19
Буэно
8
Каноббио
9
Манушу
9
Манушу
8
Каноббио
15
Баэна
25
Верду
25
Верду
15
Баэна
7
Кальехон
24
Алонсо
24
Алонсо
7
Кальехон
0
Маркес
9
Саар
9
Саар
0
Маркес
Остались в запасе
Вальядолид
Эспаньол
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Кокка
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Вальядолид - Эспаньол
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Хосе Соррилья
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