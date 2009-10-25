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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Депортиво
Вальядолид - Депортиво: обзор матча 25 октября 2009
Вальядолид
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 0
Завершен
Депортиво
19'
Н. Алеман
46'
Н. Алеман
76'
Д. Коста
88'
Х. Медуньянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Депортиво
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Желтая карточка
Пеле
ГОЛ! 4:0!
Х. Медуньянин
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
Манушу
️️️️
Маркитос
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Замена
️️️️
Рики
Замена
Пеле
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
Д. Колотто
Замена
Н. Лассад
️️️️
А. Томас
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Адриан
ГОЛ! 2:0!
Н. Алеман
ГОЛ! 1:0!
Н. Алеман
19'
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
11
Рики
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Вальядолид
1
Якобо
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
4-3-2-1
1
Вильяр
3
Маркос
4
Нивалдо
17
Прието
19
Лопес
7
Алеман
8
Борха
18
Рубио
23
Маркитос
8
Каноббио
19
Коста
4-4-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
18
Гуардадо
20
Томас
16
Серхио
22
Родригес
20
Адриан
11
Рики
7
Алеман
4
Пеле
4
Пеле
7
Алеман
8
Каноббио
6
Медуньянин
6
Медуньянин
8
Каноббио
23
Маркитос
9
Манушу
9
Манушу
23
Маркитос
20
Адриан
21
Валерон
21
Валерон
20
Адриан
20
Томас
11
Лассад
11
Лассад
20
Томас
Остались в запасе
Вальядолид
Депортиво
1
Якобо
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Якобо
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Вальядолид - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Хосе Соррилья
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