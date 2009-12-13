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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Малага
Вальядолид - Малага: обзор матча 13 декабря 2009
Вальядолид
13.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Малага
69'
Х. Гамес (АГ)
34'
Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Малага
Желтая карточка
Л. Прието
Желтая карточка
Н. Алеман
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Маркос
Замена
Велигтон
️️️️
М.
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
Эдиньо
️️️️
В. Обинна
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Гамес
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
А. Рубио
Желтая карточка
И. Гонсалес
Замена
Х. Сесма
️️️️
Ф. Каноббио
Желтая карточка
В. Обинна
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Желтая карточка
А. Маркос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
4
Пеле
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
32
Апоньо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
12
Асиер Арранс
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Малага
13
Роберто
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
36
Эдиньо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-3-1-2
1
Вильяр
3
Маркос
17
Прието
4
Нивалдо
19
Барраган
7
Алеман
18
Рубио
4
Пеле
8
Каноббио
19
Коста
9
Манушу
4-3-2-1
78
Мунуа
18
Гамес
20
Гаспар
88
Гонсалес
0
Ману
8
Фернандо
24
Хуанито
32
Апоньо
14
Баха
17
Дуда
11
Обинна
3
Маркос
8
Бараха
8
Бараха
3
Маркос
18
Рубио
6
Медуньянин
6
Медуньянин
18
Рубио
8
Каноббио
19
Сесма
19
Сесма
8
Каноббио
11
Обинна
36
Эдиньо
36
Эдиньо
11
Обинна
0
Ману
3
Велигтон
3
Велигтон
0
Ману
Остались в запасе
Вальядолид
Малага
12
Асиер Арранс
ЦП
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Роберто
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
12
Асиер Арранс
ЦП
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
25
Хавьер Торрес
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Хосе Соррилья
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