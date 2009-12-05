Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Вальядолид
Севилья - Вальядолид: обзор матча 05 декабря 2009
Севилья
05.12.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
45'
Л. Фабиано (П)
33'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Вальядолид
Желтая карточка
Л. Фабиано
Замена
Х. Бараха
️️️️
Ф. Каноббио
Желтая карточка
Ромарик
Желтая карточка
Х. Вильяр
Замена
С. Арсо
️️️️
А. Рубио
Замена
А. Коне
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
И. Драгутинович
Желтая карточка
Х. Навас
Замена
Н. Алеман
️️️️
Манушу
Замена
А. Конко
️️️️
С. Скиллачи
Замена
Ромарик
️️️️
Лоло
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Фабиано
Желтая карточка
Пеле
Красная карточка
Борха
ГОЛ! 0:1!
Манушу
20'
Желтая карточка
Нивалдо
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Лоло
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Варас
ВР
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-2-2-3
25
Палоп
3
Драгутинович
5
Скиллачи
20
Санчес
3
Наварро
16
Навас
8
Лоло
11
Ренато
8
Перотти
9
Фабиано
21
Негредо
4-3-1-2
1
Вильяр
19
Барраган
4
Нивалдо
17
Прието
3
Маркос
8
Борха
4
Пеле
18
Рубио
8
Каноббио
19
Коста
9
Манушу
5
Скиллачи
25
Конко
25
Конко
5
Скиллачи
8
Лоло
5
Ромарик
5
Ромарик
8
Лоло
21
Негредо
2
Коне
2
Коне
21
Негредо
8
Каноббио
8
Бараха
8
Бараха
8
Каноббио
18
Рубио
4
Арсо
4
Арсо
18
Рубио
9
Манушу
7
Алеман
7
Алеман
9
Манушу
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
13
Хави Варас
ВР
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Вальядолид
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Вальядолид
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+