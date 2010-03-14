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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 14 марта 2010
Вальядолид
14.03.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 4
Завершен
Реал
59'
Р. Альбиоль (АГ)
30'
К. Роналду
45'
Г. Игуаин
51'
Г. Игуаин
65'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Реал
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Гути
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:4!
Г. Игуаин
Замена
Кеко
️️️️
Маркитос
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Н. Алеман
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Х. Медуньянин
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
К. Лазаро
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
А. Дель Орно
14'
Замена
Нивалдо
️️️️
Х. Бараха
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
23
Маркитос
ЛВ
4
Пеле
ЦП
5
Карлос Лазаро
ЦП
6
Харис Медуньянин
АП
7
Наусет Алеман
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Онесимо Санчес
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Лассана Диарра
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
ЦФ
4-2-3-1
1
Вильяр
15
Дель Орно
8
Бараха
4
Арсо
19
Лопес
4
Пеле
5
Лазаро
23
Маркитос
6
Медуньянин
7
Алеман
19
Коста
4-1-2-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
19
Диарра
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
7
Роналду
9
Игуаин
8
Бараха
4
Нивалдо
4
Нивалдо
8
Бараха
23
Маркитос
20
Кеко
20
Кеко
23
Маркитос
23
Гранеро
14
Гути
14
Гути
23
Гранеро
3
Алонсо
5
Гаго
5
Гаго
3
Алонсо
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Онесимо Санчес
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Онесимо Санчес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вальядолид - Реал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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