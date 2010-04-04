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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 04 апреля 2010
Вальядолид
04.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
9'
А. Лопес
59'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Вильярреал
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
М. Сенна
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
Р. Пирес
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
Сиси
Желтая карточка
Бруно
Замена
М. Сенна
️️️️
Д. Росси
Замена
Сиси
️️️️
Кеко
ГОЛ! 0:2!
Нилмар
Желтая карточка
Э. Фонт
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Э. Фонт
Желтая карточка
Кани
Замена
С. Гарсиа
️️️️
Маркитос
Желтая карточка
Х. Льоренте
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 0:1!
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Онесимо Санчес
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Вальядолид
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
29
Серхио Гарсиа
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Сиси
АП
9
Манушу
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
19
Давид Фустер
АП
4-2-3-1
31
Фабри
15
Дель Орно
3
Маркос
5
Серену
19
Лопес
20
Кеко
8
Борха
14
Фонт
8
Каноббио
23
Маркитос
19
Коста
4-3-3
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
7
Ибагаса
12
Льоренте
7
Нилмар
25
Росси
23
Маркитос
29
Гарсиа
29
Гарсиа
23
Маркитос
14
Фонт
6
Медуньянин
6
Медуньянин
14
Фонт
20
Кеко
11
Сиси
11
Сиси
20
Кеко
12
Льоренте
8
Пирес
8
Пирес
12
Льоренте
25
Росси
19
Сенна
19
Сенна
25
Росси
7
Ибагаса
8
Касорла
8
Касорла
7
Ибагаса
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Онесимо Санчес
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Онесимо Санчес
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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