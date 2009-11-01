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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вальядолид
Эспаньол - Вальядолид: обзор матча 01 ноября 2009
Эспаньол
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
51'
Л. Гарсия
90'
Х. Медуньянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вальядолид
Желтая карточка
И. Де Ла Пенья
ГОЛ! 1:1!
Х. Медуньянин
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Борха
Замена
Б. Саар
️️️️
И. Алонсо
Замена
Манушу
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
П. Лопес
Замена
И. Де Ла Пенья
️️️️
Ф. Маркес
Желтая карточка
Н. Алеман
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Замена
А. Буэно
️️️️
Маркитос
Желтая карточка
Нивалдо
Желтая карточка
Ф. Маркес
Желтая карточка
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
9
Бен Саар
ЦФ
Вальядолид
1
Якобо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
3
Гарсиа
14
Ронкалья
18
Форлин
20
Пильюд
16
Уртадо
25
Верду
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
24
Алонсо
0
Маркес
4-3-2-1
1
Вильяр
19
Лопес
4
Нивалдо
17
Прието
3
Маркос
7
Алеман
8
Борха
18
Рубио
23
Маркитос
8
Каноббио
19
Коста
0
Маркес
0
Де Ла Пенья
0
Де Ла Пенья
0
Маркес
25
Верду
15
Баэна
15
Баэна
25
Верду
24
Алонсо
9
Саар
9
Саар
24
Алонсо
8
Борха
6
Медуньянин
6
Медуньянин
8
Борха
23
Маркитос
19
Буэно
19
Буэно
23
Маркитос
7
Алеман
9
Манушу
9
Манушу
7
Алеман
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Якобо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Остались в запасе
1
Якобо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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