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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Вальядолид
Малага - Вальядолид: обзор матча 18 апреля 2010
Малага
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Вальядолид
Замена
А. Буэно
️️️️
Н. Алеман
Замена
Хуанми
️️️️
Ф. Форестьери
Замена
Ф. Каноббио
️️️️
Х. Медуньянин
Замена
А. Луке
️️️️
Фернандо
Замена
Апоньо
️️️️
Д. Торибио
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Х. Гамес
15'
Желтая карточка
Нивалдо
Желтая карточка
Хуанито
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
24
Элдер Росарио
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Вальядолид
1
Якобо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Борха
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
32
Апоньо
ЦП
23
Вальдо
ПВ
5
Альберт Луке
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
23
Маркитос
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-2-1
78
Мунуа
8
Мтилига
24
Росарио
5
Степанов
18
Гамес
24
Хуанито
6
Торибио
8
Фернандо
17
Дуда
14
Баха
45
Форестьери
3-2-3-2
1
Якобо
8
Бараха
4
Нивалдо
5
Серену
19
Барраган
19
Лопес
8
Борха
6
Медуньянин
7
Алеман
9
Манушу
19
Коста
6
Торибио
32
Апоньо
32
Апоньо
6
Торибио
8
Фернандо
5
Луке
5
Луке
8
Фернандо
45
Форестьери
7
Хуанми
7
Хуанми
45
Форестьери
6
Медуньянин
8
Каноббио
8
Каноббио
6
Медуньянин
7
Алеман
19
Буэно
19
Буэно
7
Алеман
Остались в запасе
Малага
Вальядолид
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
23
Маркитос
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
50
Ороско
ЦЗ
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
23
Маркитос
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Малага - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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