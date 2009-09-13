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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Валенсия
Вальядолид - Валенсия: обзор матча 13 сентября 2009
Вальядолид
13.09.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 4
Завершен
Валенсия
29'
Н. Алеман
65'
Манушу
9'
Д. Сильва
34'
Д. Вилья
45+1'
Х. Мата
55'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Валенсия
+1
Желтая карточка
Бруно
Замена
Ж. Альба
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 2:4!
Манушу
Пас отдал
Н. Алеман
Замена
Э. Фонт
️️️️
Ф. Каноббио
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:4!
Д. Вилья
Пас отдал
Л. Мигел
Желтая карточка
С. Арсо
Замена
Д. Альбельда
️️️️
К. Марчена
Замена
Манушу
️️️️
Х. Сесма
+1
ГОЛ! 1:3!
Х. Мата
Замена
С. Арсо
️️️️
А. Маркос
ГОЛ! 1:2!
Д. Вилья
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:1!
Н. Алеман
19'
Желтая карточка
К. Марчена
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Якобо
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
18
Альваро Рубио
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
7
Наусет Алеман
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Борха
ЦП
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-2-3-1
1
Якобо
3
Маркос
8
Бараха
17
Прието
19
Лопес
18
Рубио
6
Медуньянин
19
Сесма
8
Каноббио
7
Алеман
19
Коста
4-2-3-1
13
Мойя
23
Мигел
5
Деальберт
4
Алексис
2
Бруно
24
Марчена
11
Банега
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
3
Маркос
4
Арсо
4
Арсо
3
Маркос
8
Каноббио
14
Фонт
14
Фонт
8
Каноббио
19
Сесма
9
Манушу
9
Манушу
19
Сесма
21
Сильва
18
Альба
18
Альба
21
Сильва
24
Марчена
6
Альбельда
6
Альбельда
24
Марчена
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
8
Борха
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
8
Борха
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:55 (прямая)
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