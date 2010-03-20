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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вальядолид
Депортиво - Вальядолид: обзор матча 20 марта 2010
Депортиво
20.03.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Вальядолид
40'
Н. Алеман
90'
Х. Медуньянин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вальядолид
ГОЛ! 0:2!
Х. Медуньянин
Замена
А. Маркос
️️️️
А. Буэно
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Борха
Замена
Ф. Каноббио
️️️️
Маркитос
Замена
Миста
️️️️
З. Каштру
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
П. Альварес
️️️️
Н. Лассад
ГОЛ! 0:1!
Н. Алеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Депортиво
24
Писку
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Миста
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
4-2-1-3
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
83
Зе Каштру
19
Пабло
28
Домингес
22
Родригес
21
Валерон
20
Адриан
9
Перес
11
Лассад
4-3-1-2
1
Вильяр
19
Лопес
5
Серену
4
Арсо
15
Дель Орно
8
Борха
4
Пеле
7
Алеман
23
Маркитос
19
Коста
19
Буэно
83
Зе Каштру
24
Миста
24
Миста
83
Зе Каштру
11
Лассад
14
Альварес
14
Альварес
11
Лассад
21
Валерон
23
Бодипо
23
Бодипо
21
Валерон
19
Буэно
3
Маркос
3
Маркос
19
Буэно
8
Борха
6
Медуньянин
6
Медуньянин
8
Борха
23
Маркитос
8
Каноббио
8
Каноббио
23
Маркитос
Остались в запасе
Депортиво
Вальядолид
24
Писку
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
24
Писку
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Депортиво - Вальядолид
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
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0 : 0
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Депортиво
2 : 1
02.11.2026
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1 : 0
24.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
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Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
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Спортинг
1 : 2
08.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Риасор
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