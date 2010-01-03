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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 03 января 2010
Хетафе
03.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
83'
Ф. Каскеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вальядолид
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Маркитос
️️️️
Борха
ГОЛ! 1:0!
Ф. Каскеро
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Барраган
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
Н. Алеман
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Н. Алеман
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
15'
Желтая карточка
С. Арсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
4-3-1-2
13
Кодина
2
Мане
3
Марио
6
Диас
21
Кортес
14
Гавилан
10
Парехо
18
Боатенг
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
4-3-2-1
1
Вильяр
19
Барраган
4
Нивалдо
4
Арсо
3
Маркос
7
Алеман
8
Борха
4
Пеле
8
Каноббио
19
Сесма
19
Буэно
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
19
Барраган
19
Лопес
19
Лопес
19
Барраган
7
Алеман
6
Медуньянин
6
Медуньянин
7
Алеман
8
Борха
23
Маркитос
23
Маркитос
8
Борха
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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