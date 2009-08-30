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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Вальядолид
Альмерия - Вальядолид: обзор матча 30 августа 2009
Альмерия
30.08.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 0
Завершен
Вальядолид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Вальядолид
Желтая карточка
Якобо
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Замена
Э. Солари
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
Мичел
Замена
Э. Фонт
️️️️
Х. Сесма
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ф. Варгас
Замена
Борха
️️️️
Х. Медуньянин
17'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
16'
Замена
Х. Бараха
️️️️
Н. Алеман
13'
Красная карточка
Нивалдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Вальядолид
1
Якобо
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
35
Эстебан Солари
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
8
Борха
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
88
Мичел
18
Акасиете
7
Крусат
23
Сориано
21
Варгас
23
Бернандельо
10
Ортис
5
Уче
4-3-2-1
1
Якобо
19
Лопес
4
Нивалдо
17
Прието
17
Бершиче
7
Алеман
18
Рубио
6
Медуньянин
8
Каноббио
19
Сесма
9
Манушу
23
Сориано
35
Солари
35
Солари
23
Сориано
21
Варгас
18
Родригес
18
Родригес
21
Варгас
7
Алеман
8
Бараха
8
Бараха
7
Алеман
6
Медуньянин
8
Борха
8
Борха
6
Медуньянин
19
Сесма
14
Фонт
14
Фонт
19
Сесма
Остались в запасе
Альмерия
Вальядолид
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Уго Санчес
1
Хусто Вильяр
ВР
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
23
Маркитос
АП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Альмерия - Вальядолид
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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