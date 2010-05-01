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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 01 мая 2010
Вальядолид
01.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Хетафе
Замена
А. Буэно
️️️️
Манушу
Желтая карточка
Р.
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Ману
️️️️
А. Гонсалес
Замена
Кеко
️️️️
Н. Алеман
Желтая карточка
Н. Алеман
Замена
М. Торрес
️️️️
Х. Гавилан
Замена
С. Арсо
️️️️
Л. Прието
Вторая желтая
Д. Кортес
Желтая карточка
Л. Прието
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Кортес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Якобо
ВР
17
Луис Прието
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
4
Пеле
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Наусет Алеман
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-3-2
1
Якобо
5
Серену
4
Нивалдо
8
Бараха
17
Прието
19
Барраган
4
Пеле
8
Борха
7
Алеман
9
Манушу
19
Коста
4-4-1-1
13
Кодина
21
Кортес
3
Рафа
6
Диас
2
Мане
18
Боатенг
8
Гонсалес
17
Селестини
14
Гавилан
14
Леон
20
Мику
17
Прието
4
Арсо
4
Арсо
17
Прието
7
Алеман
20
Кеко
20
Кеко
7
Алеман
9
Манушу
19
Буэно
19
Буэно
9
Манушу
14
Гавилан
23
Торрес
23
Торрес
14
Гавилан
14
Леон
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Леон
8
Гонсалес
7
Ману
7
Ману
8
Гонсалес
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
1
Хусто Вильяр
ВР
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
Главный тренер
Диего Кокка
19
Оскар Устари
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
14
Эктор Фонт
АП
8
Фабиан Каноббио
АП
23
Маркитос
АП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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