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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 05 мая 2010
Атлетико
05.05.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
43'
Хуанито
67'
Х. Мануэль Хурадо
73'
Д. Форлан
78'
Х. Сесма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
Желтая карточка
Х. Сесма
Желтая карточка
Н. Алеман
Замена
А. Буэно
️️️️
Манушу
ГОЛ! 3:1!
Х. Сесма
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Сальвио
ГОЛ! 3:0!
Д. Форлан
Замена
Х. Сесма
️️️️
Х. Бараха
Замена
Н. Алеман
️️️️
Л. Прието
ГОЛ! 2:0!
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Симау
ГОЛ! 1:0!
Хуанито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
1
Якобо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Пеле
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Атлетико
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Эктор Фонт
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-5-1
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
5
Хуанито
6
Кабрера
20
Валера
20
Симау
12
Ассунсао
5
Тиагу
14
Хурадо
11
Сальвио
10
Форлан
3-2-2-2
1
Якобо
5
Серену
4
Нивалдо
17
Прието
19
Барраган
8
Бараха
8
Борха
4
Пеле
19
Коста
9
Манушу
11
Сальвио
19
Рейес
19
Рейес
11
Сальвио
20
Симау
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Симау
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
17
Прието
7
Алеман
7
Алеман
17
Прието
8
Бараха
19
Сесма
19
Сесма
8
Бараха
9
Манушу
19
Буэно
19
Буэно
9
Манушу
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
1
Хусто Вильяр
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Фабиан Каноббио
АП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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