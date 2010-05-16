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Сальваторе Ланна
Статистика
Сальваторе Ланна - статистика
Завершил карьеру
31 июля 1976 (50)
| Защитник
180 см | 74 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
33
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 1
16.05.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 1
09.05.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
2 : 1
25.04.2010
Парма
1' - 90'
20'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 1
18.04.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
2 : 3
11.04.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 0
03.04.2010
Болонья
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
3 : 1
27.03.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
24.03.2010
Рома
1' - 90'
72'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
1 : 0
21.03.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 1
14.03.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 1
07.03.2010
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
3 : 4
28.02.2010
Болонья
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 24 тур
Ливорно
0 : 1
14.02.2010
Болонья
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
0 : 0
07.02.2010
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
1 : 1
31.01.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 1
24.01.2010
Бари
1' - 90'
85'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 2
20.01.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 2
17.01.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2010
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 0
06.01.2010
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
2 : 1
13.12.2009
Болонья
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
06.12.2009
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
0 : 0
29.11.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
21.11.2009
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
3 : 1
08.11.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 1
01.11.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
28.10.2009
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4 : 1
24.10.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 1
18.10.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
04.10.2009
Дженоа
1' - 90'
21'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
1 : 1
27.09.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2009
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 0
20.09.2009
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
13.09.2009
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Бари
0 : 0
29.08.2009
Болонья
Был в запасе
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