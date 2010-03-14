Сальваторе Ланна - статистика
|Имя
|Сальваторе
|Фамилия
|Ланна
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1976 (46 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Сальваторе
|Фамилия
|Ланна
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 1976 (46 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|33
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2010
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|09.05.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Катания (Катания)
|25.04.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Парма (Парма)
|20'
|18.04.2010
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|11.04.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Лацио (Рим)
|03.04.2010
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|54'
|27.03.2010
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|24.03.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Рома (Рим)
|72'
|21.03.2010
|1' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|14.03.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|07.03.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|28.02.2010
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:4
|Болонья (Болонья)
|48'
|14.02.2010
|1' -90'
|Ливорно (Ливорно)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|58'
|07.02.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Милан (Милан)
|31.01.2010
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|24.01.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Бари (Бари)
|85'
|20.01.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|17.01.2010
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|10.01.2010
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.01.2010
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.12.2009
|1' -90'
|Парма (Парма)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|56'
|06.12.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|29.11.2009
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|21.11.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Интер (Милан)
|08.11.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|01.11.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|28.10.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.10.2009
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2009
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|04.10.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|21'
|27.09.2009
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|23.09.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.09.2009
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.09.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:0
|Болонья (Болонья)