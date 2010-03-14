Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сальваторе Ланна - статистика

    Имя Сальваторе
    Фамилия Ланна
    Команда Реджана 1919
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 33 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2010 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Болонья (Болонья)
    09.05.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Катания (Катания)
    25.04.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Парма (Парма)
    20'
    18.04.2010 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    11.04.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:3 Лацио (Рим)
    03.04.2010 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Болонья (Болонья)
    54'
    27.03.2010 1' -90' Палермо (Палермо) 3:1 Болонья (Болонья)
    24.03.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Рома (Рим)
    72'
    21.03.2010 1' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Болонья (Болонья)
    14.03.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    07.03.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Наполи (Неаполь)
    28.02.2010 1' -90' Дженоа (Генуя) 3:4 Болонья (Болонья)
    48'
    14.02.2010 1' -90' Ливорно (Ливорно) 0:1 Болонья (Болонья)
    58'
    07.02.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Милан (Милан)
    31.01.2010 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Болонья (Болонья)
    24.01.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Бари (Бари)
    85'
    20.01.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    17.01.2010 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    10.01.2010 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    06.01.2010 1' -90' Катания (Катания) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.12.2009 1' -90' Парма (Парма) 2:1 Болонья (Болонья)
    56'
    06.12.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Удинезе (Удине)
    29.11.2009 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Болонья (Болонья)
    21.11.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Интер (Милан)
    08.11.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 3:1 Палермо (Палермо)
    01.11.2009 1' -90' Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    28.10.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Сиена (Сиена)
    24.10.2009 1' -90' Сампдория (Генуя) 4:1 Болонья (Болонья)
    18.10.2009 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Болонья (Болонья)
    04.10.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Дженоа (Генуя)
    21'
    27.09.2009 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    23.09.2009 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Ливорно (Ливорно)
    20.09.2009 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.09.2009 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:2 Кьево (Верона)
    29.08.2009 Был в запасе Бари (Бари) 0:0 Болонья (Болонья)
    • Читайте нас: 
    11