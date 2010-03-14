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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 14 марта 2010
Болонья
14.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
90'
А. Раджи
86'
Д. Гастальделло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
ГОЛ! 1:1!
А. Раджи
ГОЛ! 0:1!
Д. Гастальделло
Замена
Х. Хименес
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Салайета
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
А. Паломбо
Замена
А. Кассано
️️️️
Н. Поцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Сампдория
0
Марио Кассано
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
0
Ланна
3
Бритос
24
Раджи
90
Портанова
32
Модесто
11
Гуана
16
Мудингай
24
Буске
10
Адаилтон
17
Салайета
4-4-2
30
Сторари
6
Дзаури
5
Гастальделло
3
Циглер
17
Луккини
77
Семиоли
17
Паломбо
15
Поли
8
Губерти
9
Поцци
11
Паццини
32
Модесто
5
Казарини
5
Казарини
32
Модесто
10
Адаилтон
77
Хименес
77
Хименес
10
Адаилтон
17
Салайета
19
Суччи
19
Суччи
17
Салайета
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
9
Поцци
99
Кассано
99
Кассано
9
Поцци
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
0
Марио Кассано
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
Остались в запасе
0
Марио Кассано
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Болонья - Сампдория
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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